MARKET TITOLI VIENE A MILANO

lunedì 19 novembre 2018Londra non sara' piu' la tappa obbligata per il mercato dei titoli di Stato dei paesi europei: la maggior parte di questi affari infatti si sposteranno su una piattaforma a Milano prima della Brexit, il 29 marzo 2019: lo rileva il quotidiano economico britannico ''Financial Times'', sottolineando come questo trasferimento sia parte di un piu' ampio esodo di importanti, anche se poco note, attivita' di intermediazione finanziaria che stanno lasciando la City londinese per prepararsi al momento in cui la Gran Bretagna non fara' piu' parte dell'Unione Europea. A partire dal prossimo marzo dunque, spiega il ''Financial Times'', solo il governo e le banche della Gran Bretagna utilizzeranno la piattaforma MTS Cash basata nella capitale britannica: di proprieta' del London Stock Exchange Group (LSE Group), essa fa da ponte tra i paesi che emettono titoli pubblici e le banche di investimento per aiutare a stabilire i prezzi delle obbligazioni pubbliche e per venderle alle istituzioni di gestione capitali; tutti gli altri governi europei quindi accederanno alla piattaforma MTS Cash dagli uffici di Milano, dove peraltro LSE Group gestisce la Borsa italiana. Benche' attualmente di proprieta' di LSE Group, la piattaforma MTS fu fondata da una joint venture tra il ministero del tesoro italiano e la Banca d'Italia come strumento per consentire alle banche di partecipare alle aste di titoli di Stato: quello italiano ora, ricorda il ''Financial Times'', e' il principale mercato di titoli pubblici dell'Eurozona. Il trasferimento a Milano della piattaforma era stato anticipato da LSE in forma privata ai suoi clienti, senza grandi annunci pubblici.