STAMPA TEDESCA: MACRON? MAH!

lunedì 19 novembre 2018La proposta di bilancio comune per l'Eurozona concordata dai ministri delle Finanze di Germania e Francia, rispettivamente Olaf Scholz e Bruno Le Maire, e' ''un poco piu' di un successo simbolico'' del presidente francese Emmanuel Macron, ideatore dell'iniziativa. Lo sostiene il quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', secondo cui Scholz e' riuscito a imporre a Le Maire ''i limiti desiderati dalla Germania'' al bilancio comune per i 19 Stati dell'Ue che compongono l'Eurozona. Il presidente francese aveva proposto un budget comune per l'Eurozona di ''almeno decine di miliardi di euro''. Per Le Maire, ''20-25 miliadi di euro sarebbero un buon punto di partenza'', un ammontare pari a circa lo 0,2 per cento del Pil complessivo dell'Eurozona. Una sensiile riduzione rispetto alle aspettative di Macron che ''Handelsblatt'' fa risalire alla pressioni esercitate dal governo tedesco sul presidente francese. Inoltre, nel documento concordato da Scholz e Le Maire, la Germania e' stata anche in grado di far valere la richiesta che il bilancio dell'Eurozona fosse parte del bilancio ordinario dell'UE. L'obiettivo e' ''garantire che il budget dell'area dell'euro sia coerente quello dell'Ue e che siano applicabili le norme comunitarie sul controllo del bilancio, con particolare riguardo alla competenza esercitata in tale materia dal Parlamento europeo''. Per Scholz, il bilancio dell'Eurozona e' ''parte del bilancio dell'Ue, ma sara' disponibile esclusivamente per gli Stati membri che adottano l'euro''. Con la proposta di bilancio comune, ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Germania e Francia intendono ''aumentare la coesione e la competitivita' nell'Eurozona e garantirne la stabilita'''.