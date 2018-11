SALVINI: COMPATTI, RAGAZZI.

lunedì 19 novembre 2018''Dobbiamo essere compatti, perche' uno squalo si avvicina se gli fai sentire l'odore del sangue''. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini durante il suo intervento al convegno Italia direzione nord, facendo un ragionamento sull'Europa. ''Vogliono farci litigare, farci polemizzare - ha detto - certo l'uscita di qualcuno ogni tanto non aiuta, ma io sono testone, se firmo un impegno vado fino in fondo. La preoccupazione non sono i commissari europei, gli ispettori dell'Onu. L'unica leva che hanno per sovvertire le regole della democrazia e le scelte degli italiani, e' la leva finanza. Su quello possono agire, sullo spread, sui mercati, e quindi sul credito''. ''La battaglia e' molto piu' grande di quello che si pensa - ha proseguito Salvini - il problema non e' Juncker o Moscovici. Ma quelle persone che faranno di tutto per svendere le splendide aziende che lavorano nel nostro Paese. E' una cosa che impediremo''.