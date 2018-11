TOKYO N°1 RENAULT ARRESTATO

lunedì 19 novembre 2018TOKYO - I pubblici ministeri di Tokyo avrebbero arrestato il presidente Nissan Motor Carlos Ghosn con l'accusa di evasione fiscale. Lo scrivono i media giapponesi, citando fonti investigative. Nissan ha sottolineato che Ghosn aveva sottostimato le sue entrate e aveva commesso altri comportamento scorretti. Nissan alleato e principale azionista di Renault, dove Ghosn è presidente e amministratore delegato, ha già registrato un calo in Borsa delle azioni di oltre il 12 per cento poco prima le 11.30. I procuratori di Tokyo avrebbero arrestato anche Kelly con l'accusa di cattiva condotta finanziaria, ha riferito l'agenzia Kyodo News, citando fonti investigative. Nissan aveva offerto le scuse in una dichiarazione prima dell'arresto. ''Nissan si scusa profondamente per aver causato grande preoccupazione ai nostri azionisti e stakeholder. Vogliamo continuare il nostro lavoro sull'identificazione dei problemi e sull'adozione di misure adeguate '', ha affermato la società. ''L'ufficio del procuratore distrettuale di Tokyo ha arrestato Ghosn, presidente della Nissan, con l'accusa di violazione della legge sugli strumenti finanziari e gli scambi azionari'', riporta Nhk. Alla notizia, il titolo Renault è letteralmente precipitato alla Borsa di Parigi. Le ripercussioni dell'arresto di Ghosn potrebbero essere molto dure, in ambito Renault. E' Ghosn il ''garante'' della partecipazione azionaria di Nissan che ha salvato la traballante casa automobilistica francese. Se Nissa dovesse sfilarsi da Renault, sarebbe una catastrofe, in Francia.