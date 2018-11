DENUNCE DONNE: CODICE ROSSO

lunedì 19 novembre 2018MILANO - Un codice rosso come al Pronto soccorso ''Per intervenire prima che sia troppo tardi''. Questa la ricetta del governo gialloverde annunciata direttamente dal ministro dell'interno Matteo Salvini, a margine dell'iniziativa #nonseidasola, organizzata dalla Regione Lombardia fino al prossimo 25 novembre per sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere. Quella del codice rosso ''sara' una delle prossime e iniziative che Parlamento e governo porteranno avanti'', dice Salvini. ''Ringrazio Regione Lombardia per sensibilizzare su questo tema'', dice il ministro, dopodiche' ''come Lega e come Governo mi ripropongo di portare in Consiglio dei ministri il prima possibile l'intervento a difesa delle donne sul codice rosso come al pronto soccorso'' perche' ''sui fascicoli dei magistrati le denunce di stalking e violenza contro le donne non finiscano all'ultimo posto''. Quindi, ''segnalazioni dettagliate e approfondite avranno priorita' assoluta- chiude Salvini- perche' di donne ferite, sfregiata con l'acido o ammazzate ne abbiamo contate anche troppe''.