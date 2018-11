MESSICANI CONTRO MIGRANTI

lunedì 19 novembre 2018MESSICO - Centinaia di persone sono scese in strada a Tijuana, in Messico, per protestare contro l'arrivo in città di migliaia di migranti decisi a raggiungere gli Stati uniti. Sono oltre 2.400 i migranti arrivati finora alla città di confine messicana e altri migliaia sono attesi nei prossimi giorni. I manifestanti hanno detto di non avere alcun problema con la migrazione legale, ma di opporsi con forza a quella che hanno definito ''un'invasione illegale''. Alcuni dimostranti hanno chiesto al governo messicano di adottare la stessa linea dura del presidente americano Donald Trump. ''Lui sta difendendo il proprio confine, a differenza del nostro presidente - ha detto una manifestante, Elvia Vijeras, citata dalla Nbc - ora ci sarà più violenza a Tijuana''. Venerdì scorso, il sindaco di Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ha definito l'arrivo dei migranti una ''valanga'', chiedendo l'aiuto delle autorità federali. Ieri, Trump ha scritto su Twitter: ''Il sindaco di Tijuana ha detto che 'la città non è preparata a gestire così tanti migranti'... allo stesso modo gli Stati Uniti non sono preparati per questa invasione e non la consentiranno. Stanno portando criminalità e grossi problemi in Messico. Tornate a casa!''. Sono circa 10.000 le persone in cammino, in almeno tre diverse carovane, in Messico verso la frontiera con gli Stati Uniti.