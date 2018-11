BUFALA CREDIT CRUNCH

lunedì 19 novembre 2018Non c'è nessuna stretta creditizia nell'economia italiana, perchè i prestiti alle imprese e i mutui alle famiglie continuano a crescere. Lo ha affermato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, sottolineando che il credit crunch ''lo vedrò quando ci sarà: è una disquisizione accademica di tanti che mi hanno assediato negli ultimi anni''. ''È bello dire che c'è il credit crunch - ha detto il presidente in un seminario dell'Abi sul settore bancario - ma se si guarda ai dati sui prestiti, ai bilanci delle banche, ai dati mensili della Banca d'Italia e dell'Abi, si osserva che c'è un aumento più incisivo dei mutui alle famiglie e che c'è un aumento del credito alle imprese''. ''È chiaro che - ha aggiunto Patuelli - se lo spread aumenta o se si stabilizza per l'eternità a 300 punti base, ci saranno delle conseguenze. Ma il credit crunch è un evento che non c'è e non auspico: qualora ci fosse mi rammaricherebbe molto, perchè significherebbe che il potenziale di lavoro delle banche non verrebbe espresso''.