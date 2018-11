COLDIRETTI: RIVOLTA DEL RISO

domenica 18 novembre 2018Fermare immediatamente le agevolazioni concesse alle esportazioni di riso in Europa dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myanmar) per le violazioni dei diritti umani ed addirittura l'accusa di ''genocidio intenzionale'' peri i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya.'' E' quanto chiedono gli agricoltori della Coldiretti che hanno organizzato un blitz nel cuore della risicoltura italiana a Vercelli alla vigilia del Consiglio dei Ministri Ue dell'Agricoltura. Tra gli slogan di circa un migliaio di manifestanti con bandiere e cartelli ''Basta concorrenza sleale'', ''Dobbiamo produrre tre chili di risone per comperare un caffe''', ''Fermiamo lo sfruttamento a tavola'', ''Stop al riso sporco di sangue'' ma anche ''Dal nostro riso lavoro, ambiente e salute'' e ''#sosrisoitaliano''. Nonostante le accuse di sfruttamento del lavoro anche minorile i due Paesi asiatici godono tuttora - denuncia la Coldiretti - da parte dell'Unione Europea del sistema tariffario agevolato a dazio zero per i Paesi che operano in regime EBA (tutto tranne le armi). Il risultato - precisa la Coldiretti - e' che il regime preferenziale di scambi ha consentito di far crescere vertiginosamente le esportazioni di riso verso l'Ue (da circa 9mila tonnellate del 2012 a 360mila nel 2017) e fatto crollare le quotazioni della produzione nazionale che sono scese del 40% negli ultimi 2 anni. Ora finalmente - continua la Coldiretti - la Commissione Europea ha riconosciuto il danno economico dovuto ai volumi di importazioni di riso e le violazioni dei diritti umani che - sostiene la Coldiretti - giustificano l'attivazione della clausola di salvaguardia e lo stop alle agevolazioni a dazio zero.