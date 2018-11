LEGA GIOVANI FIRMA A MOSCA

domenica 18 novembre 2018Con la premessa di mirare a ''rafforzare le relazioni di buon vicinato e d'amicizia, per espandere e approfondire la cooperazione multilaterale tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana'' e riconoscendo da parte italiana alla Russia il ruolo di ''leader naturale per la gestione delle crisi e dei conflitti nel mondo'', il movimento 'Lega Giovani' ha firmato, ieri a Mosca, un memorandum di cooperazione con l'ala giovanile del partito di governo Russia Unita, Molodaya Gvardiya (Giovane Guardia). Lo ha riferito alle agenzie stampa internazionali il responsabile federale Esteri del movimento, Davide Quadri, nella capitale russa insieme al deputato Andrea Crippa, responsabile federale degli ex Giovani Padani, e firmatario del documento. Nel testo, firmato da parte russa da Serghei Perepelov - capo dello staff centrale del movimento putiniano - si stabilisce, tra le altre cose, che ''le parti intendono favorire il mantenimento e lo sviluppo dei valori spirituali, umani e familiari, la protezione dei luoghi sacri, monumenti del patrimonio spirituale, culturale e storico della civilta' mondiale''. ''Le parti - continua il documento - svilupperanno relazioni interpartitiche a tutti i livelli, attraverso regolari consultazioni, scambi di delegazioni, eventi congiunti e corsi di formazione''. La prima visita di Lega Giovani in Russia si colloca sulla scia dell'accordo firmato da Matteo Salvini con Russia Unita, nel marzo 2017 a Mosca, e che prevede anche una collaborazione tra i movimenti giovanili dei rispettivi partiti.