LITE AL VERTICE DEL PACIFICO

domenica 18 novembre 2018Il vertice delle economie che si affacciano sull'Oceano Pacifico non ha prodotto, per la prima volta nella storia dell'Apec un comunicato finale congiunto, al termine del summit di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea. Tra i primi a svelare la mancanza di accordo tra i leader delle ventuno economie partecipanti al summit Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) e' stato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, citato dal South China Morjing Post. La conferma dell'assenza di un comunicato congiunto e' stata confermata poco dopo anche dal primo ministro della Papua Nuova Guinea, Peter O'Neill, che ospita l'edizione di quest'anno. Secondo un funzionario di un Paese del Sud-est asiatico sentito dal quotidiano di Hong Kong, le discussioni dell'ultimo minuto sarebbero state ''molto tese''. A confermare l'assenza di un comunicato congiunto e' stato anche un funzionario del Ministero del Commercio di Pechino, Zhang Shaogang:''I leader hanno preferito affidare la dichiarazione finale alla papua Nuova Guinea, affinche' si possa avere il consenso unanime'', ha detto Zhang, protagonista insieme al resto della delegazione di un memorabile scontro con gli Stati Uniti durato per tutto il tempo del summit. A pesare sulla mancanza di un consenso e' stata la mancanza di una visione comune sul futuro dell'area, soprattutto tra i due principali attori, Cina e Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri della Papua Nuova Guinea, Rimbink Pato. Al posto del tradizionale comunicato congiunto, verra' dunque emesso un ''chairman's statement'' dal leader della nazione ospitante l'edizione di quest'anno del vertice, ovvero il primo ministro della Papua Nuova Guinea.