CANTONE: SI' A INCENERITORI

sabato 17 novembre 2018''L'unica cosa che bisogna fare in Campania e' evitare una nuova emergenza legata ai rifiuti. E dunque chi ha l'autorita' di governo deve proporre soluzioni il piu' possibile condivise, senza limitarsi a sollevare questioni''. Il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, intervistato dal Corriere della Sera, si dice ''preoccupato per il numero e per la ripetizione'' degli incendi che si registrano da alcuni mesi in Campania, ed evidenzia come sia l'emergenza a favorire i clan. ''Le interdittive emesse e le inchieste dimostrano come la criminalita' organizzata non abbia mai smesso di occuparsi di questo settore. In molte zone il ciclo continua a non essere regolato in modo chiaro e quindi non vorrei che l'obiettivo fosse proprio quello di creare una nuova emergenza'', osserva il magistrato campano, che in passato ha svolto indagini in materia. La gestione dei rifiuti ''rispetto al passato e' certamente migliorata'', ma ''mancano gli impianti di trattamento del compostaggio e non ci sono quelli per l'indifferenziata. Tutto questo genera oneri pesanti perche' dobbiamo mandare i rifiuti all'estero'', evidenzia Cantone, secondo cui il sistema si stabilizza ''prendendo una decisione e assumendosi le proprie responsabilita', per evitare di restare in balia dell'emergenza''. In merito alla proposta di Salvini sui termovalorizzatori, ''altri quattro impianti mi sembrano eccessivi, ma almeno su uno si potrebbe ragionare. Anche a me non piace: l'ideale sarebbe una soluzione alternativa che a oggi pero' nessuno propone concretamente'', dichiara Cantone. ''In molte citta' del Nord ci sono termovalorizzatori cosi' come a Vienna e a Parigi. Anche Acerra funziona senza alcun problema''.