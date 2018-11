SI FORMA FRONTE ANTI MACRON

venerdì 16 novembre 2018PARIGI - Nato per protestare contro il rincaro dei carburanti, il movimento dei gilet gialli e' particolarmente eterogeneo visto che include al suo interno cittadini provenienti da diversi ambienti e classi sociali. Lo spiega ''Les Echos'', sottolineando che le capacita' organizzative di un simile movimento stupiscono i sociologi. Per il momento i ''gilet gialli'' restano una mobilitazione ''proteiforme'', senza un leader alla guida dell'iniziativa. Le rivendicazioni riguardano essenzialmente il carburante, ma anche il costo dei pedaggi, i controlli e altre misure previste per gli automobilisti. Secondo un'inchiesta pubblicata ieri, il 69 per cento dei francesi e' d'accordo con la manifestazione prevista per domani. In particolare, l'adesione e' maggiore nelle zone rurali (75 per cento) rispetto ai comuni urbani (70 per cento). Un dato che non sorprende visto che in quelle zone c'e' un maggiore utilizzo dell'automobile. Restano pero' molte incertezze sull'orientamento politico. Tra i gilet gialli si registra una forte adesione a destra, con l'87 per cento dei simpatizzanti del Rassemblement National di Marine Le Pen che sostiene la protesta. Ma anche a sinistra c'e' una partecipazione importante, visto che ll movimento e' apprezzato dal 79 per cento dei socialisti e dal 75 per cento degli elettori della France Insoumise.