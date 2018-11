SPAGNA: ELEZIONI ANTICIPATE?

venerdì 16 novembre 2018MADRID - E' impossibile governare la Spagna senza vincere in Andalusia. Si puo' ottenere un risultato negativo nei Paesi Baschi o in Galizia, essere in minoranza in Catalogna, ma senza gli 8,5 milioni di voti dell'Andalusia non si puo' andare avanti. Lo scrive oggi il quotidiano ''El Pais'', che, dopo aver passato in rassegna i recenti scrutini delle elezioni amministrative e generali, ribadisce che per arrivare alla Moncloa passando per le urne bisogna necessariamente vincere, o almeno pareggiare, nella popolosa Comunita' autonoma. La politica spagnola ha quindi cerchiato in rosso il 2 dicembre, giorno in cui si celebreranno le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e della presidenza dell'Andalusia, dove vive circa un elettore spagnolo su cinque e dove si giocano 61 dei 350 seggi del Parlamento. Questo voto, fra l'altro, e' il primo dopo l'arrivo di Pedro Sanchez alla Moncloa attraverso la mozione di sfiducia che ha portato alla caduta del governo di Mariano Rajoy, per cui rappresenta il primo vero test per il nuovo esecutivo socialista. Grande attenzione, per l'elevato valore simbolico, e' rivolta anche alle consultazioni che decreteranno il nuovo sindaco della capitale. ''Vogliamo recuperare Madrid e faremo tutto il possibile per riuscirci'', ha infatti ammesso il segretario generale della Presidenza, Felix Bolanos, durante una manifestazione del Psoe in cui ha confermato l'intenzione del governo di scendere in campo per conquistare una delle poltrone piu' ambite in occasione del voto del prossimo maggio. Se perderà, però, le elezioni anticipat ein Spagna sono alle porte.