BRASILE MOLLA UE PER TRUMP

venerdì 16 novembre 2018BRASILE - La scelta del presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, sul prossimo ministro degli Esteri, ''preoccupa'' le autorita' europee, perchè il Brasile cambia decisamente la propria direzione, in politica estera, abbandonando l'idea di avvicinarsi alla Ue, cara alla sinistra brasiliana, preferendo gli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano ''Estado de S. Paulo'' riportando alcune reazioni di Bruxelles a un testo redatto dal futuro titolare della diplomazia brasiliana, Ernesto Araujo. In un recente numero del ''Quaderno di politica estera'' dell'Istituto di ricerca delle relazioni internazionali, Araujo scrive che l'Europa oggi ''e' solo un concetto burocratico e uno spazio culturalmente vuoto, retto da 'valori' astratti''. Frasi inserite in un'analisi del discorso che il presidente Usa Donald Trump aveva fatto a luglio del 2017 a Varsavia. L'attuale inquilino della Casa Bianca, per il futuro ministro, e' ''l'unico in grado di poter salvare l'Occidente'', cosa che non è per la Ue. Nei corridoi dell'Ue, scrive la testata, la scelta di Araujo suona ''come una conferma che il governo brasiliano cerchera' una alleanza strategica con gli Stati Uniti''. E al tempo stesso, prosegue la testata, potrebbe accrescere la ''pressione'' su Bruxelles perche' a gennaio, chiuso il mandato di Michel Temer, non vada avanti nelle trattative per un accordo di libero commercio con il Mercosur (l'area che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay). E infatti, questo accordo decisamente naufragherà, dato il fatto che era vantagioso solo per la Ue.