MACRON SEMPRE PIU' DETESTATO

giovedì 15 novembre 2018PARIGI - Per provare a calmare le proteste in corso in Francia contro il rincaro del carburante, nella giornata di ieri, 14 novembre, il primo ministro francese, Edouard Philippe, su indicazione del presidente Macron ha promesso un piano da 500 milioni di euro supplementari che si inserisce all'interno del progetto di transizione ecologica. Lo riferisce il quotidiano francese ''Les Echos'', spiegando che le opposizioni non sono affatto rimaste convinte dagli annunci del governo. Tra le misure previste vi sono incentivi all'acquisto di vetture meno inquinanti, la conversione delle caldaie a gas e un ''assegno energia'' per aiutare le famiglie a piu' basso reddito. Dal canto suo, in un'intervista andata in onda ieri sera, il presidente Macron ha assicurato di ''ascoltare la collera'' e ha parlato di ''rispetto e considerazione'' per quanti protestano contro il rincaro del carburante. Tuttavia, Philippe non vuole cedere dinnanzi alla protesta dei ''gilet gialli'', soprannome dato alla mobilitazione prevista per il 17 novembre in tutta la Francia contro l'aumento del costo del carburante. Il capo del governo francese ha assicurato che le misure annunciate erano gia' state previste, e questo ha fatto ancor più reagire negativamente l'opinione pubblica. Molti esponenti politici e giornali francesi hanno subito fatto notare che Macron in campagna elettorale più volte sottolineò che non avrebbe aumentato le tasse, specialmente tasse che colpiscono indistintamente tutti i francesi e nello specifico di questa sul carburante diesel i meno abbienti, gli artigiani, il comparto agricolo che in Francia rappresenta ben oltre il 50% dell'economia.