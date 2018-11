L'ECONOMIST: UE STIA ATTENTA

giovedì 15 novembre 2018''Il nuovo round del confronto tra l'Italia e l'Unione Europea e' gia' cominciato''. Lo scrive il settimanale britannico The Economist - da sempre schierato a favore della Ue - dopo che il governo italiano ha ripresentato a Bruxelles la legge di stabilita' per il 2019 ''senza nessuna delle modifiche richieste dalla Commissione europea''. ''Cedere avrebbe significato - si legge nell'articolo - commettere un suicidio ha commentato Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle (M5s) che insieme alla Lega di Matteo Salvini costituisce la coalizione populista al governo a Roma. La Commissione ha anticipato che gia' nella prossima settimana avviera' la procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia che potrebbe portare ad una pesante sanzione pecuniaria per il paese''. ''Lo scontro - sottolinea The Economist - e' il primo vero test del Fiscal compact, l'accordo europeo raggiunto e imposto in Italia dal governo Monti all'apice della crisi del debito dell'Eurozona che diede a Bruxelles la responsabilità di sovrintendere ai bilanci dei paesi membri e la possibilità di imporre sanzioni ai trasgressori. Si tratta di sanzioni che in passato la Commissione ha sempre evitato di imporre, ma che ora potrebbero diventare per la prima volta una concreta possibilità. Il problema - continua a scrivere The Economist - e' che negli ultimi anni le autorità di Bruxelles hanno concesso così tante deroghe che le regole di bilancio europee sono diventate confuse e molto impopolari. Imporre sanzioni all'Italia ora potrebbe anche provocare una reazione negativa dell'elettorato in vista delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019''.