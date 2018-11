TRIA: EUROZONA FRENA UE MUTA

giovedì 15 novembre 2018''L'attuale fase di rallentamento che si sta confermando purtroppo dall'assenza di crescita del Pil del terzo trimestre si deve inquadrare nei movimenti generalizzati di lungo periodo in tutta l'Eurozona''. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando nel corso della presentazione del report della Fondazione Nord Est a Padova. ''I dati che arrivano dalla Germania - ha spiegato - non sono incoraggianti e i riflessi sull'economia italiana preoccupano. Paradossalmente le previsione di autunno della commissione europea indicano un rallentamento dell'economia italiana ma si restringe cosi' il gap di crescita con altri paesi come la Francia e la Germania quindi e' necessario avere uno sguardo piu' ampio alla crescita. E' un problema europeo da affrontare assieme con una politica europea e non separato e conflittuale''. ''L'Europa - ha sottolineato - non ci sembra consapevole della situazione e appare incapace di fare una politica di contrasto al rallentamento europeo. E' preoccupante affrontare in questa prospettiva di rallentamento quando solo alcune parti della nostra economia come il Nord Est ha raggiunto i livelli pre-2008'' ha aggiunto.