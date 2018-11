ARRIVA IL FREDDO RUSSO

giovedì 15 novembre 2018Il campo di alta pressione presente sull’Italia manterrà condizioni di tempo stabile e molto mite fino alla giornata di oggi. Da venerdì si verificherà un cambio radicale di scenario: il graduale spostamento del centro dell’alta pressione verso il Nord Europa lascerà il nostro Paese esposto a venti orientali più freddi. Si tratta di masse d’aria fredda provenienti dalla Russia che determineranno un calo termico più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche, con temperature che, entro il fine settimana, si porteranno in gran parte dell’Italia al di sotto della norma. Sulle Alpi occidentali, spiegano i meteorologi di Meteo.it, sarà possibile qualche nevicata appena sotto i 1000 metri, mentre sull’Appennino la quota neve sarà un po’ più elevata. Nel frattempo sul Mediterraneo l’instabilità tenderà ad accentuarsi a causa del contrasto fra l’aria fredda in arrivo e l’aria mite presente; le precipitazioni più significative, sottoforma di rovesci o temporali, saranno possibili soprattutto sulle isole maggiori e lungo il versante ionico. Fra lunedì e martedì è probabile un peggioramento più deciso caratterizzato da precipitazioni localmente intense al Centro-Sud e da un ulteriore calo termico al Nord. Lo spostamento dell’alta pressione verso il centro-nord Europa innescherà un flusso di venti più freddi da est-nordest, che causeranno un ulteriore calo delle temperature su tutto il Paese. Entro il weekend il calo risulterà più sensibile al Nord, dove le temperature potranno perdere fino a 10 gradi rispetto alla situazione attuale, e sulle regioni del versante adriatico. Sabato tempo in prevalenza soleggiato al Nordest, sulle riviere liguri e lungo il versante tirrenico.