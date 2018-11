BREXIT: RAAB SI DIMETTE

giovedì 15 novembre 2018LONDRA - Il segretario britannico per la Brexit, Dominic Raab, ha rassegnato le dimissioni. Ad annunciarlo lo stesso Raab, che ha espresso la propria divergenza rispetto all'accordo annunciato da ieri dalla premier Theresa May. ''Non posso far conciliare i termini dell'accordo proposto con le promesse fatte al paese nel nostro programma alle ultime elezioni'', ha detto Raab, annunciando il suo passo indietro. May ieri sera ha annunciato che il governo britannico ha approvato la bozza di accordo per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che ora passa all'esame del parlamento. May, parlando dinnanzi al numero 10 di Downing Street, ha dichiarato che l'accordo e' il risultato di ''migliaia di ore di incontri'' e di credere che l'accordo raggiunto sia il ''migliore che potesse essere negoziato''. Martedi' scorso Londra e Ue avevano raggiunto un'intesa sul documento. La risposta dell'Unione europea non si e' fatta attendere e il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, questa mattina ha annunciato che si terra' un vertice straordinario sulla Brexit domenica 25 novembre. ''Ho preso nota della dichiarazione del primo ministro Theresa May di ieri. Naturalmente, non condivido l'entusiasmo del primo ministro in merito alla Brexit in quanto tale. Sin dall'inizio, non abbiamo avuto dubbi sul fatto che la Brexit sia una situazione di sconfitta e che i nostri negoziati riguardino solo il controllo dei danni'' ha detto Tusk. Intanto, la sterlina perde valore sul mercato dei cambi dopo le dimissioni di Raab.