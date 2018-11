LOMBARDIA: +360 CARABINIERI

giovedì 15 novembre 2018''Grazie al ministro Salvini, e al Governo del cambiamento, stiamo rendendo la Lombardia più sicura. Entro la fine di questo mese di novembre si completerà l'arrivo sul nostro territorio di 360 nuovi Carabinieri per le nostre città, così suddivisi per provincia: 153 a Milano; 35 a Bergamo; 34 a Brescia; 18 a Como; 14 a Cremona; 11 a Lecco; 6 a Lodi; 18 a Mantova; 20 a Pavia; 17 a Sondrio; 34 a Varese. Ed entro febbraio, come annunciato dallo stesso Salvini, arriveranno 279 agenti di Polizia nella nostre Questure''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda. ''Questo significa un aumento di 640 uomini in divisa in più per pattugliare i nostri territori, per garantire maggiore presenza delle nostre forze dell'ordine nelle nostre nostre periferie, nelle stazioni, nelle ore notturne. Questi sono fatti, non annunci - ha aggiunto - E dimostrano che la musica è drasticamente cambiata: con i Governi del PD gli unici arrivi che registravamo sul territorio lombardo erano quelli di 25mila finti richiedenti asilo all'anno, ora invece arrivano Carabinieri e agenti di Polizia per darci più sicurezza a casa nostra e nelle nostre città''.