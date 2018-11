SARRAJ: CON HAFTAR SI PUO'

giovedì 15 novembre 2018''Haftar vuole comandare l'esercito unificato libico. Ma secondo gli accordi di Skhirat del 2015, quando venne avviato il processo di pacificazione interno, il premier politico a Tripoli e' anche responsabile supremo delle forze militari. Eppure, anche su questo punto possiamo trovare un compromesso''. Lo afferma Fayez al-Sarraj, premier del governo di unita' nazionale di Tripoli, in un'intervista al Corriere della Sera. ''Il summit sulla Libia e' andato molto bene. Adesso tocca a noi libici accordarci. Senza il nostro lavoro assieme e al rispetto dei nostri impegni, gli incontri di Palermo diventeranno inutili'', dice Sarraj. ''La prossima tappa sara' alla Conferenza nazionale in Libia organizzata dall'inviato dell'Onu Ghassan Salame', spero gia' in gennaio per poi andare alle elezioni entro giugno 2019''. La cosa piu' urgente, spiega Sarraj, e' ''approvare subito la Costituzione, che comprende la legge elettorale. Una commissione vi lavora da due anni. Il documento e' pronto. Occorre sia votato dal parlamento di Tobruk e da un referendum nazionale''. Sull'immigrazione, ''vedo tanta ipocrisia nelle richieste europee al nostro Paese. Ci domandate di tenere dentro i nostri confini oltre 600.000 migranti, di cui solo 30.000 sono nei campi ufficiali del nostro governo. Pero' voi, che siete infinitamente piu' ricchi di noi, rifiutate di accoglierne anche solo uno e cacciate i pochi che arrivano'', evidenzia Sarraj che chiede ''piu' cooperazione'', anche ''delle polizie e dei servizi di informazione'', perche' tra i migranti ''potrebbero esserci infiltrati di Isis''.