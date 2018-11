SALVINI TORNA OGGI A NAPOLI

giovedì 15 novembre 2018Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna oggi a Napoli, dopo la visita al rione Vasto dello scorso 2 ottobre. ''Gestione rifiuti, Terra dei fuochi e camorra, il Governo e' in campo per Napoli'', spiega in una intervista a ''Il Mattino''. ''E va avanti - aggiunge - la nostra azione sul quartiere Vasto: abbiamo gia' allontanato 140 irregolari''. Il 2 ottobre Matteo Salvini venne accolto nel rione Vasto con applausi, richieste di selfie e strette di mano. Reazione non scontata a Napoli dove nella scorsa campagna elettorale si provo' a scatenare la guerriglia contro il leader della Lega. Il ministro dell'Interno torna oggi per prendere parte a una riunione del comitato per l'ordine pubblico, ma prima sara' di nuovo al Vasto, non una ''banlieue'' dimenticata, ma un rione nel cuore della citta' che da troppo tempo e' territorio di una delinquenza urbana sempre piu' padrona del territorio. Il ministro spiega cosa spera sia cambiato in poco piu' di un mese: ''Avevo assunto l'impegno di tornare e a me piace mantenere la parola. Ci rivediamo con passi in avanti rispetto all'ultima volta: al Vasto, numeri alla mano, hanno allontanato 140 immigrati e chi comincia e' gia' a meta' dell'opera''. Ho chiesto inoltre - aggiunge - di controllare le telecamere installate in citta' e a oggi abbiamo in funzione piu' dell'80 dei sistemi di video sorveglianza ma cercheremo di arrivare al cento per cento''.