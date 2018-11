OK LASTRE PER SAPERE ETA'

mercoledì 14 novembre 2018Ricorrere a ''indagini medico-legali'' e, in particolare, a esami radiografici per accertare l'eta' di un immigrato che arriva in Italia ''e' non solo pienamente legittimo ma addirittura doveroso''. Lo scrive la sesta sezione civile della Cassazione, che ha sancito tale principio di diritto rigettando il ricorso di un migrante contro la decisione del giudice di pace di Bologna che aveva confermato il decreto di espulsione adottato dal prefetto nei confronti dell'uomo, originario del Gambia. Nel suo ricorso, lo straniero aveva denunciato a suo dire la violazione delle norme sull'immigrazione, rilevando che il provvedimento con cui il giudice bolognese aveva data come certa la sua ''presumibile eta' di 19 anni'' si era basato ''non solo sull'ingresso in Italia ma anche sull'accertamento dell'eta', effettuato in base a esami radiografici che si sarebbero dovuti ritenere privi di valenza scientifica e giuridica''. Di tutt'altro avviso la Suprema Corte, che, con la sua ordinanza, ha quindi ritenuto infondati i motivi sollevati dal migrante, confermando cosi' la sua espulsione dall'Italia.