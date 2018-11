DROGA: PENE PIU' SEVERE

mercoledì 14 novembre 2018Per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ''andrebbero inasprite le pene. Su questo mi sto confrontando con il ministro della Giustizia, Bonafede''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show, che andra' in onda questa sera, rispondendo a un liceale romano che con altri studenti del Lazio e della Calabria, e con militanti del movimento giovanile della Lega, facevano parte del pubblico. Salvini ha rilevato che quello della droga e' ''un enorme problema, si abbassa l'eta' di primo consumo. Chi spaccia lo considero alla pari di un assassino e ho l'obiettivo di bloccarlo e mandarlo in galera''. Dal pubblico negli studi Voxon di via di Tor Cervara si e' levata una voce che invocava la certezza e l'inasprimento delle pene, e Salvini si e' detto d'accordo, aggiungendo: ''Al poliziotto cadono le braccia se il giorno dopo si ritrova lo spacciatore davanti, libero. Ma non mi faccia litigare con i giudici perche' ho gia' 18 procedimenti aperti contro di me, ho gia' diversi problemi...''