NO AI GRAFOMANI DI BRUXELLES

mercoledì 14 novembre 2018''Ci sono dei grafomani a Bruxelles che mandano lettere e noi da persone educate rimandiamo altre lettere ma noi non ci muoviamo di un millimetro''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'aeroporto militare di Pratica di Mare in occasione dell'arrivo di un gruppo di 51 migranti, provenienti da centri di accoglienza in Niger. ''Nei suoi trattati istitutivi e fondativi - continua Salvini - l'Ue dà ai singoli paesi la possibilità di garantire piena occupazione e diritti sociali, ma se i soldi non mi fai spendere, io l'occupazione e i diritti sociali come diavolo lì garantisco?'' Salvini inoltre dice che sul piano immigrazione dall'Europa ''in questi 5 mesi c'è stato ascolto zero''. Paesi Ue ''che sono assolutamente inadempienti su degli accordi che hanno firmato con noi e non rispettano. Ci sono almeno 30.000 persone che l'Ue si era impegnata ad accogliere: queste persone sono tutte qua'', conclude Salvini.