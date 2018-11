USA APPREZZA ITALIA SU LIBIA

mercoledì 14 novembre 2018WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno espresso un ''profondo apprezzamento'' nei confronti del governo italiano ''per la sua leadership nell'ospitare'' a Palermo la conferenza internazionale sulla Libia, un evento definito ''importante''. Lo ha detto in una nota Heather Nauert, portavoce del dipartimento americano di Stato. Alla conferenza, il presidente americano, Donald Trump, e il segretario di Stato, Mike Pompeo, sono stati tra i grandi assenti. A rappresentare gli Stati Uniti c'era un consigliere speciale del dipartimento di Stato per il Medioriente. Nauert ha spiegato che l'America ''e' impaziente di continuare la nostra partnership stretta con tutti i nostri partner internazionali mentre il popolo libico cerca di arrivare a un governo stabile e unito, che alla fine deve reggersi da solo contro il terrorismo e fornire sicurezza e prosperita' a tutti i libici''. ''Oggi, dopo la conferenza per la LIBIA a Palermo, arrivano parole di apprezzamento da parte degli Stati Uniti per il ruolo di leadership dimostrato dall'Italia in questa occasione. Sono affermazioni che ci rendono orgogliosi del lavoro diplomatico del presidente Conte e del governo che si sono spesi per permettere un tavolo di confronto con tutti gli attori libici''. Cosi' in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Esteri alla Camera. ''L'obiettivo dell'Italia, ribadito piu' volte dal nostro governo e da noi parlamentari 5 Stelle, e' per la pace e la stabilita' del Paese nordafricano. Il riconoscimento statunitense dimostra che questo e' un progetto condiviso per garantire un futuro al popolo libico e la sicurezza all'intera area mediterranea'', concludono.