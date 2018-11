GRANDE DONAZIONE PER VENETO

mercoledì 14 novembre 2018VENEZIA - Sfiora gia' il milione di euro la cifra raccolta dal conto corrente attivato dalla Regione per raccogliere fondi da destinare all'aiuto alle popolazioni venete colpite dalla drammatica ondata di maltempo di fine ottobre, e alla ricostruzione dei tanti territori piu' gravemente danneggiati. ''Oggi - dice il Presidente Luca Zaia - abbiamo fatto il primo punto dell'andamento dei versamenti e devo dire che tanta generosita' da parte delle persone e delle aziende che hanno sottoscritto e' commovente. A tutto lunedi' scorso - riferisce il Governatore - erano stati raccolti esattamente 955.485, 51 euro, attraverso 8.418 versamenti. In cosi' pochi giorni, stante che la raccolta e' iniziata il 5 novembre, si tratta di un altro gran bel record dei Veneti, che ringrazio tutti, uno per uno''. ''Sono certo che non e' finita qui - aggiunge Zaia - e che molti altri aggiungeranno il loro mattone, piccolo o grande, nei prossimi giorni. A chi ha gia' versato e a chi lo fara' garantisco che ogni euro sara' utilizzato con il criterio del buon padre di famiglia e andra' a persone e territori che hanno sofferto e stanno soffrendo. Ne rispondo personalmente''. Zaia tiene in particolar modo a sottolineare che ''ci sono tantissimi versamenti da 5, 7 10 euro: il simbolo di una bella gara di solidarieta' di popolo, nella quale ognuno ha messo quel che poteva e tutti, quindi, hanno dato il massimo''.