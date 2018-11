SPARTIZIONI SPAGNOLE...

mercoledì 14 novembre 2018MADRID - L'accordo raggiunto fra il Partito popolare (Pp) e il Partito socialista operaio (Psoe) per ripartirsi le poltrone del Consiglio superiore della magistratura (Cgpj) non e' piaciuto alle associazioni dei giudici e dei pubblici ministeri spagnoli che hanno aperto un nuovo fronte nella battaglia con l'esecutivo per riformare il sistema giudiziario e ottenere migliori condizioni contrattuali. ''Governo e opposizione sembrano raggiungere accordi pacifici e solidi solo quando si tratta di controllare il potere giudiziario'', hanno lamentato, in una dichiarazione congiunta, l'Associazione professionale della magistratura (Apm), Associazione Francisco de Vitoria (Ajfv), Giudici per la democrazia (Jjpd), Foro giudiziale indipendente e l'Associazione dei pubblici ministeri indipendenti. Nel documento, i quattro collettivi hanno quindi confermato lo sciopero generale previsto per il 19 novembre per protestare contro il governo e lo stallo delle trattative. ''La situazione critica che attraversa la giustizia - antiquata, obsoleta, insufficiente e lenta - si salva solo grazie allo sforzo quotidiano di chi vi lavora'', si legge nel testo degli addetti ai lavori che concordano sul fatto che si stia attraversando una crisi di immagine ''senza precedenti'' che genera ''un'atmosfera di disaffezione'' da parte della popolazione nei confronti delle toghe.