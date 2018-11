17/11 PROTESTA CONTRO MACRON

mercoledì 14 novembre 2018PARIGI - Il Rassemblement National (ex Front National), di Marine Le Pen sostiene i ''gilet gialli'', il movimento nato per protestare contro l'aumento del costo del carburante in Francia voluto da Macron. Tuttavia, il partito di destra guidato da Marine Le Pen nega ogni genere di strumentalizzazione dell'iniziativa. ''Le Monde'' spiega che i dirigenti del Rassemblement National fanno i ''funamboli tattici'' evitando di mostrarsi in prima linea, ma nonostante la critica malevola, le adesioni alla protesta si preannunciano massicce in tutta la Francia. Per la mobilitazione del 17 novembre, la dirigenza di RN ha ordinato ai suoi di partecipare alle manifestazioni ma di evitare i blocchi delle strade che potrebbero verificarsi. Dal canto suo, Marine Le Pen ha fatto sapere che non scenderà in strada. ''Il post di un capo di partito non e' all'interno di manifestazioni'' ha detto la leader. Sara' presente invece il suo avversario politico, il leader dei Repubblicani Laurent Wauquiez. Per molti rappresentanti locali del Rassemblement National, l'iniziativa del 17 novembre e' un'ottima occasione per rafforzare l'opposizione contro il governo in vista delle prossime elezioni europee. Anche Nicolas Dupont-Aignan, presidente del partito sovranista Debout la France (la Francia in piedi, in italiano) vuole approfittare del momento chiamando i cittadini a ''bloccare la Francia''. Per Macron si prepara una giornata difficilissima.