LEGA: NO AL GLOBAL COMPACT

mercoledì 14 novembre 2018Il prossimo obiettivo della Lega in tema migranti è far uscire l'Italia dal Global Compact sulle migrazioni, il patto globale per le migrazioni dell'Onu, come hanno già fatto Usa, Austria a altri Paesi. Lo scrive il Fatto Quotidiano riportando il contenuto di un rapporto presentato alla Camera dal Centro studi Machiavelli, il think tank di Guglielmo Picchi, sottosegretario del Carroccio alla Farnesina. ''Il Global Compact utilizza il tipico linguaggio burocratico delle cancellerie, zeppo di elenchi e concetti vagamente espressi. Dal titolo tuttavia si può notare un approccio nettamente in contrasto con gli obiettivi del governo italiano. Se quest'ultimo infatti è orientato ad una riduzione dei flussi verso l'Europa, il Global Compact si propone di gestire una migrazione continua, senza mai affrontare questioni numeriche'', recita il report. Il Global Compact dovrà essere firmato il 10 e 11 dicembre in occasione di un summit Onu organizzato in Marocco, ma già Austria, Stati Uniti, Australia e Ungheria si sono tirati indietro, Repubblica ceca e Bulgaria hanno detto che potrebbero fare lo stesso.