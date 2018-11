CADUTA PIL TEDESCO: -0,2%

mercoledì 14 novembre 2018BERLINO - Brusca frenata dell'economia tedesca nel terzo trimestre dell'anno. Il Pil della Germania ha registrato nei tre mesi conclusi a settembre un forte calo dello 0,2%, una flessione doppia rispetto il -0,1% atteso dagli economisti. Si tratta del primo evidente arretramento del Pil tedesco dall'inizio del 2015, ormai quasi quattro anni fa. Sul calo ha pesato l'industria dell'auto, la cui produzione nel trimestre e' stata frenata dall'entrata in vigore dei nuovi standard sulle emissioni, ma soprattutto dalla forte riduzione dell'export della Germania, principalmente negli Stati Uniti, che non è stato compensato dalle esportazioni verso l'Asia, la Cina in particolare, che continua a risultare un mercato delimitato, benchè teoricamente vasto. In aggiunta, la frenata del sistema industriale della Germania risente della complessiva diminuzione del Pil dell'intera area euro, con previsioni negative anche per il quarto trimestre. Non ha giovato alla Germania anche la forte instabilità politica, che frena gli investimenti, derivata dalle recenti sconfitte elettorali sia del partito di maggioranza relativa, la Cdu di Angela Merkel, sia e soprattutto dei socialisti dell'Spd, alleati della Cdu nell'attuale governo Merkel, che hanno visto precipitare il partito molto al di sotto del 20% nazionale. Con le elezioni europee in avvicinamento, un'ulteriore grave sconfitta dei partiti di governo in Germania è l'eventualità che ulteriormente sta frenando il Pil.