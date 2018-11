TRUMP ''AFFETTA'' MACRON

martedì 13 novembre 2018WASHINGTON - Il presidente americano, Donald Trump, e' tornato a criticare il collega francese, Emmanuel Macron, che la settimana scorsa l'aveva fatto infuriare invocando la creazione di un vero esercito europeo per difendersi da Russia, Cina e anche dagli Usa. ''Il problema e' che Emmanuel soffre di un bassissimo tasso di gradimento in Francia, 26%, e un tasso di disoccupazione di quasi il 10%. Stava solo cercando un altro tema. Comunque, non c'e' nessun Paese piu' nazionalista della Francia, di gente molto orgogliosa e giustamente!....Make France Great Again!'', ha scritto Trump su Twitter. L'Eliseo aveva tentato di precisare che nell'intervista Macron si riferiva alla cybersicurezza, ma Trump aveva immediatamente risposto, criticando Parigi e intimando piuttosto di pagare il bilancio Nato. Ma nelle critiche di Trump è entrato anche l'export di vino: in uno dei suoi tweet mattutini, l'inquilino della Casa Bianca ha scritto che ''la Francia fa del vino eccellente ma anche gli Stati Uniti lo producono. Il problema e' che la Francia fa in modo che per gli Usa sia molto difficile vendere il suo vino in Francia e impone dazi alti ma al contrario gli Usa facilitano l'ingresso del vino francese e impongono dazi molto bassi. Non e' giusto, la situazione deve cambiare!''. Come dare torto al presidente Trump? Ha assolutamente ragione.