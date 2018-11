TRENORD, COLPA GOVERNI PD

martedì 13 novembre 2018MILANO - ''Se il servizio che Trenord garantisce quotidianamente alle centinaia di migliaia di pendolari lombardi è carente, con disservizi e ritardi sotto gli occhi di tutti, è solo e unicamente perché negli ultimi cinque anni sono mancati i necessari interventi richiesti dalla Regione Lombardia sia a Trenitalia che a Rfi''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato del Carroccio. ''Negli ultimi dieci anni Regione Lombardia ha investito tre miliardi in Trenord, mentre Trenitalia ha investito 170 milioni, direi che i numeri parlano da soli...'', aggiunge. ''Chi ha gestito in maniera diretta o indiretta Trenitalia e Rfi dal 2013 allo scorso mese di giugno 2018 - continua Grimoldi - sono stati i Governi del Pd e i ministri dei Trasporti del Pd, su tutti l'evanescente Delrio, che qui in Lombardia si è visto solo i 29 febbraio... Se Trenord oggi ha i problemi che ben conosciamo, se il presidente Attilio Fontana arriva a dire che 'tecnici ed esperti mi dicono che è un miracolo che la rete riesca a reggere la quantità di treni che circolano oggi in Lombardia', è solo a causa dell'indifferenza e dell'incapacità mostrata negli ultimi cinque anni da chi era al Governo, ovvero il Pd, nei confronti della Lombardia, della sua rete ferroviaria e delle richieste dei suoi pendolari. Solo una cosa ha saputo fare in questi anni il Pd: riempire i treni lombardi di clandestini che rapinano o stuprano i passeggeri con una frequenza da bollettino di guerra'', conclude l'esponente leghista.