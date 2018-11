SALA A PROCESSO A MILANO

martedì 13 novembre 2018MILANO - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso di farsi interrogare nel processo con al centro il maxi appalto per la Piastra dei Servizi di Expo che oggi ha preso il via a Milano e nel quale e' imputato per falso assieme all'ex manager della società che ha gestito l'esposizione Angelo Paris A chiedere l'esame di Sala, ai tempi commissario straordinario di Expo, e' stato stamane uno dei suoi difensori, l'avvocato Salvatore Scuto. Oggi infatti davanti ai giudici della decima sezione penale, presieduti da Paolo Guidi, i pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo e le difese hanno presentato le loro istanze probatorie sulle quali sono state formulate pure le eccezioni. Il collegio scioglierà la riserva il prossimo 10 dicembre. Tra i testi di cui e' stato proposta la convocazione in aula figurano pure l'ex sindaco di Milano e inizialmente commissario di Expo Giuliano Pisapia, dell'allora presidente della societa' Diana Bracco e di tutti gli ex consiglieri. Inoltre tutti gli imputati hanno chiesto l'interrogatorio. Nel dibattimento il sindaco Sala e Paris rispondono di falso per la retrodatazione, avvenuta nel maggio 2012, di due verbali relativi alla sostituzione di due componenti della commissione aggiudicatrice della gara per il maxi appalto. Il reato dovrebbe cadere in prescrizione il prossimo settembre. (così, tutti salvi... -ndr). Sotto processo ci sono anche l'ex dg dell'azienda Infrastrutture lombarde spa (Ilspa) Antonio Rognoni, l'ex presidente della Mantovani spa Piergiorgio Baita, ai quali e' stata contestata la turbativa d'asta. Inoltre la Mantovani e' parte civile cosi' come Ilspa, che e' pure stata citata come responsabile civile.