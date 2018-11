FONTANA INCONTRA TONINELLI

martedì 13 novembre 2018''Domani, chiederemo al ministro di guardare, soprattutto, un po' al futuro, non soltanto all'immediato. Quindi, sicuramente, chiediamo i treni ma, anche, un impegno per il futuro della governance della società. Chiederemo un intervento al ministro ma, soprattutto, a RFI, per il discorso delle reti che sono in condizioni disastrose e li' non possiamo fare niente noi, perchè e' tutto nelle mani di RFI che deve investire. Quindi, sono tanti gli argomenti che dobbiamo affrontare domani. Ci fa piacere il fatto che, con questa convocazione, il ministro dimostri di aver messo, anche lui, al centro del suo interesse il problema dei treni in Lombardia''. Lo dichiara il governatore lombardo Attilio Fontana, riferendosi alle richieste che metterà sul tavolo, domani, durante l'incontro, a Roma, con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. Sulla governance di Trenord, Fontana assicura di essere laico, ''per cui esaminiamo ogni ipotesi anche se, poi, il problema vero e' che, in Italia, su 9 gare fatte, se ne sono concluse 6, tutte vinte da Trenitalia. Quindi, rischiamo soltanto di cedere a Trenitalia la gestione della nostra rete che, visti i risultati, non e' cosi' entusiasmante'', sottolinea il governatore, a margine della firma di un protocollo con Rotary International, a Palazzo Pirelli, a Milano. In ogni caso, ''non escludo niente. Una gara ha senso ma, per i prossimi 3 anni, dobbiamo risolvere l'emergenza'', sostiene e ribadisce la promessa fatta in aula: ''non lasceremo il servizio ferroviario cosi' come l'abbiamo trovato perchè, adesso, è veramente in condizioni molto negative. Faremo di tutto per finire la legislatura con un servizio che funzioni''.