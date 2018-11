PASSO STORICO PER LA LIBIA

martedì 13 novembre 2018PALERMO - Oggi a Palermo e' stato compiuto un ''passo storico importantissimo'' per la risoluzione della crisi in Libia. E' quanto si apprende da fonti diplomatiche a margine della Conferenza di Palermo per la Libia organizzata dall'Italia sotto l'egida delle Nazioni Unite. ''Ci stiamo avvicinando sempre di piu' a una soluzione. La riunione e' stata molto complicata da realizzare. Averla fatta con tutti i protagonisti del Mediterraneo che hanno interesse a risolvere la questione libica e' una cosa di grande importanza'', hanno aggiunto le fonti, sottolineando il ''lavoro diplomatico straordinario'' svolto dall'Italia, con i colloqui che sono proseguiti ieri sera ''fino all'una e mezza di notte''. Stamane a Villa Igiea, l'hotel dove si svolge il summit, si e' tenuta una riunione a margine dei lavori cui hanno preso parte, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il premier del Governo di accordo nazionale libico Fayez al Serraj e il generale libico Khalifa Haftar, anche il rappresentante dell'Onu Ghassan Salame', i presidenti di Egitto e Tunisia, Abdel Fatah Sisi e Beji Caid Essebsi, i primi ministri russo Dimtrij Medvedev e algerino Ahmed Ouyahia, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ministro francese Jean-Yves Le Drian. ''Quella di stamattina e' stata una riunione speciale'', hanno aggiunto le fonti.