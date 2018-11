SGOMBERATA VILLA PAMPHILI

martedì 13 novembre 2018ROMA - Continua senza sosta l'intervento delle forze dell'ordine a Roma contro l'occupazione abusiva praticata da extracomunitari, africani in buona parte, ma non solo, che portano degrado, violenza e pericolo in interi quartieri anche del centro storico della capitale. Così è scattata oggi anche l'operazione di bonifica da parte della polizia locale di alcune aree all'interno di Villa Doria Pamphili a Roma. Agenti della polizia locale del Gruppo Monteverde, dopo alcuni sopralluoghi eseguiti i giorni scorsi, sono intervenuti all'alba con la collaborazione del Reparto PICS (Pronto Intervento Centro Storico) per liberare la parte delle serre di Villa Pamphili, gia' sottoposte a sequestro, che erano state occupate abusivamente. Le attivita' di controllo degli agenti si sono estese anche nella parte sottostante il ponte pedonale. Nel corso delle verifiche sono stati sorpresi 5 cittadini bulgari senza permesso di soggiorno e una persona di sedicente nazionalità afgana, tutti accompagnati agli uffici della Questura di via Patini per le procedure di foto-segnalamento. Rimossi numerosi giacigli e rifiuti vari. Al termine della bonifica sono stati apposti i sigilli. L'area sarà presidiata.