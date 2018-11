16 LICENZIATI DA REUTERS

martedì 13 novembre 2018Thompson Reuters Italia ha annunciato a sorpresa al comitato di redazione un esubero di 16 giornalisti e la conseguente apertura della procedura di licenziamento collettivo. ''Contrasteremo in tutte le sedi l'annunciato taglio occupazionale, perché è una scelta scellerata - commentano Federazione nazionale della Stampa italiana, Associazione Lombarda dei Giornalisti e Associazione Stampa Romana che appoggiano lo sciopero di oggi dei colleghi -. Il licenziamento di 16 giornalisti è un'iniziativa che, per il sindacato, non è in alcun modo giustificabile, soprattutto in un gruppo che in Italia ha sempre realizzato utili e ora accampa la volontà di 'riorganizzare' e di rendere più efficiente la propria struttura. Ma non è con il ricorso traumatico ai licenziamenti che si rendono più efficienti le redazioni. Oltre all'occupazione, è in gioco la qualità dell'informazione di un'agenzia storica e caratterizzata da grande competenza e specializzazione dei suoi giornalisti. Un altro duro colpo alla qualità del pluralismo dell'informazione nel nostro Paese''. Già, e quindi la ''libertà di stampa è in pericolo per colpa di Di Maio e Salvini'' e non perchè vengono licenziati in massa giornalisti, cancellando l'informazione...