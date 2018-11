POLIZIA SGOMBERA IL BAOBAB

martedì 13 novembre 2018ROMA - ''Zone franche, senza Stato e legalita', non sono piu' tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non e' finita qui. Dalle parole ai fatti''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito allo sgombero del presidio Baobab a Roma. E infatti, è in corso lo sgombero degli occupanti. Blindati delle forze dell'ordine si sono presentati questa mattina nel campo di piazzale Maslax, alle spalle della stazione Tiburtina di Roma, per sgomberare le circa 200 persone presenti, tutti africani arrivati in Italia coi barconi dalla Libia. Sono in corso le identificazioni e i migranti sprovvisti di documenti verranno portati all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sara' bonificata. Gia' in passato la tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina e' stata piu' volte sgomberata. I blindati della Polizia fanno la spola tra piazzale Maslax e l'ufficio immigrazione di via Patini. Gli ospiti del campo lasciano la sede con i propri effetti personali: dopo l'identificazione, spiegano dalla polizia, verranno rilasciati in serata. Nel campo la scorsa notte hanno dormito in circa 130 migranti, dopo che nei giorni scorsi per 65 di loro si era provveduto al ricollocamento in altre strutture.