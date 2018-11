BBC: AVVISTATI UFO IN CIELO

martedì 13 novembre 2018L'Autorità d'aviazione irlandese (IAA) ha annunciato di aver aperto un'inchiesta su una serie di fenomeni luminosi e di oggetti volanti non identificati visti da piloti di linea al largo della costo sudoccidentale dell'isola. Lo scrive la BBC. Il fenomeno è iniziato alle 6.47 locale del 9 novembre. E' stata una pilota della British Airways a contattare il controllo del traffico aereo di Shannon per chiedere se vi fossero esercitazioni militari nell'area perché lei vedeva qualcosa che si muoveva ''così velocemente''. Il controllo del traffico ha negato che ci fossero esercitazioni. La pilota, che volava tra la città canadese di Montreale e l'aeroporto di Heathrow, Londram, ha detto di aver visto una luce ''luminosissima'' e l'oggetto si è palesato sul lato sinistro, prima di virare ''rapidamente verso nord''. La scena è stata vista anche da un pilota della Virgin, che ha suggerito si potesse trattare di una meteora o di un altro oggetto in rientro nell'atmosfera terrestre. Ha detto che ''diversi oggetti seguivano la stessa specie di traiettoria'' e ha riferito di aver visto ''due luci brillanti'' sulla destra che andavano a una velocità ''astronomica, tipo Mach2'', cioè due volte la velocità del suono.