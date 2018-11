FRANCIA: SCIOPERO NAZIONALE

lunedì 12 novembre 2018In Francia e' in corso uno sciopero nazionale di tutti i gradi di scuola, sia pubblica che privata, per protestare contro la soppressione di posti di lavoro e altri tagli al budget decisi da Macron. E' il primo movimento di contestazione nazionale dal 2011, con cortei di insegnanti, personale scolastico ma anche genitori e studenti indetti a Parigi e nelle principali citta' francesi. Nella capitale il corteo e' diretto verso il ministero dell'Educazione nazionale. Il bilancio 2019, nello specifico dei capitoli riguardanti le scuole, prevede tagli brutali. Colpiti dai tagli medie e superiori del pubblico, con 2650 posti in meno, ma anche il privato, che perdera' 550 insegnanti, oltre a 400 impieghi nell'amministrazione. Eppure secondo le statistiche diffuse dallo stesso ministero, ogni anno, tra il 2019 e il 2021 il numero di iscritti a medie e licei aumentera' di 40 mila alunni, che necessiteranno di altri insegnanti, non di tagli come invece Macron vuole fare. Il mese scorso, dopo l'aggressione subita da un'insegnante nell'hinterland parigino, minacciata da un alunno con una finta pistola, i professori hanno lanciato il movimento #PasDeVague per protestare contro l'insicurezza e la mancata reazione delle autorità. Oltre ai tagli decisi dal ministero dell'Educazione nazionale, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la soppressione di 50 mila posti nella pubblica amministrazione - scuole comprese - entro il 2022. Altre giornate di sciopero generale stanno per essere annunciate, mentre tutte le rilevazioni danno Macron al di sotto del 20% nel gradimento dei francesi. Neppure l'ex presidente Hollande riuscì a fare di peggio a solo un anno e mezzo dall'elezione.