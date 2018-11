DOPPIA LAUREA IN MEDICINA

lunedì 12 novembre 2018Fino ad ora, la laurea in Medicina conseguita in Italia non era riconosciuta negli Stati Uniti. Benché tale disconoscimento resti tuttora valido, nasce però - proprio oggi - una doppia laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuta nei Paesi Ue e negli Usa. Questa prima esperienza italiana e' uno dei frutti dell'accordo siglato tra l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e la Thomas Jefferson University di Filadelfia. A siglare l'intesa, il rettore dell'Universita' Cattolica Franco Anelli, il preside del Jefferson Medical College Mark Tykocinski e il presidente e amministratore delegato di Jefferson e Jefferson Health Stephen Klasko. Grazie a questa collaborazione i due atenei attiveranno, oltre al doppio titolo, uno scambio di studenti dei rispettivi corsi di laurea in Medicina e chirurgia per esperienze cliniche della durata di un mese (la clinical rotation) o per periodi di ricerca fino a due mesi (la research rotation). L'accordo prevede la selezione di studenti del corso di laurea in lingua inglese Medicine & Surgery della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' Cattolica per accedere, alla fine dei loro studi, sia alla specializzazione europea, sia a quella americana, avendo trascorso il quarto, il quinto e parte del sesto anno presso la Jefferson University. L'intesa prevede anche un programma di ricerca congiunto tra i due atenei, per esplorare opportunita' di cooperazione che includano ogni tipologia di ricerca che generi diritti di brevetto, copyright e altri diritti di proprieta' intellettuale.