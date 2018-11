FONDO SALVATAGGIO PER CARIGE

lunedì 12 novembre 2018Lo Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi e' disponibile a sostenere Banca Carige sottoscrivendo per oltre 300 milioni di euro l'emissione obbligazionaria subordinata che l'istituto ligure deve varare per rafforzare il suo capitale. E' quanto si apprende mentre e' in corso la riunione del comitato di gestione dell'organo, all'interno del quale prevale - riferisce una fonte a conoscenza della situazione - la ''netta volonta''' di intervenire a supporto di Carige. Se il Fondo Interbancario interverra' su Carige ''Intesa Sanpaolo sara' pronta a sostenerlo''. A dirlo l'ad della banca Carlo Messina. Quello ligure, ha spiegato, e' un istituto ''con un buon presidente e un buon amministratore delegato'' e per questo ''se il Fondo Interbancario vorra' fare un intervento, Intesa Sanpaolo per la sua parte sara' certamente pronta a sostenerlo. Non faremo mancare il nostro sostegno al fondo, ma nulla di piu''', ha concluso. Intanto, la Consob ha accolto stamattina la richiesta di Carige e ha deciso oggi di sospendere dalle negoziazioni i titoli della banca ligure. Lo annunciava una nota. ''La sospensione è in vigore per la sola seduta odierna in attesa di un comunicato stampa che sarà diffuso al termine della riunione del consiglio di amministrazione in calendario per oggi'', afferma la nota della Commissione. Il provvedimento ha efficacia sui mercati regolamentati e sulle piattaforme multilaterali di negoziazione nazionali e sulle sedi di negoziazione europee.