60.745 CLANDESTINI ARRESTATI

lunedì 12 novembre 2018Il numero di migranti clandestini arrestati lungo il confine con il Messico ha raggiunto nello scorso mese di ottobre il picco piu' alto della presidenza Trump, con un totale di 23.121 migranti con famiglia arrestati secondo i dati diffusi venerdi' dall'agenzia doganale (US Customs and Border Protection, Cbp). Rispetto a settembre il numero di migranti finiti in custodia ha subito un salto del 38 per cento. In totale, ad ottobre il Cbp ha arrestato o ritenuto inammissibili 60.745 persone lungo il confine con il Messico, molto piu' di ogni altro mese da quando Trump e' entrato in carica. Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha firmato il decreto con cui si restringono ai migranti i margini per richiedere asilo nel paese. Il provvedimento era stato annunciato da giorni come una delle risposte legali all'avanzata delle migliaia di migranti centroamericani che attraverso il territorio messicano si stanno dirigendo verso il confine sud degli States. Il decreto, promulgato invocando i poteri straordinari di cui il presidente dispone quando e' a rischio la sicurezza nazionale, ricalca le restrizioni di viaggio imposte a inizio 2017 contro gli abitanti provenienti da alcuni paesi a maggioranza musulmana. E come quelle, sottolineano i media messicani, anche l'attuale disposizione potrebbe incontrare gli stessi problemi di incompatibilita' con la legge e le norme del diritto internazionale, che però sono stati valutati inesistenti dalla Corte suprema Usa e infatti sono in vigore. In base al decreto Trump, in pratica e contrariamente a quanto avviene ora potrà richiedere asilo solo chi sara' entrato legalmente negli Stati Uniti. Norma dettata dal buonsenso, ovviamente.