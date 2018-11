MILANO TERRA DEI FUOCHI

lunedì 12 novembre 2018MILANO - I carabinieri del Noe di Milano, gruppo per la tutela ambientale, insieme ai colleghi di Cinisello Balsamo, hanno sequestrato nel Comune dell'hinterland milanese un capannone al cui interno erano depositate illecitamente circa 60 tonnellate di rifiuti, in particolare materie plastiche, che potenzialmente avrebbero potuto essere dati alle fiamme anche allo scopo di cancellarne le tracce. Si tratta dell'ennesimo intervento del Noe dopo quelli di Roletto (Torino), Cornaredo e Pregnana nel Milanese, e Bologna. Operazioni che hanno consentito di sequestrare complessivamente oltre 5.000 metri cubi di rifiuti speciali abusivamente stoccati. Il quantitativo e la tipologia di rifiuti rinvenuti è tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una discarica abusiva, ma anche un'illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali. Per tale motivo i responsabili del sito sono stato denunciati in stato di libertà e segnalati alla Procura della Repubblica di Monza per gestione illecita dei rifiuti. Il capannone industriale, del tutto privo di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti, è stato sottoposto a sequestro mentre sono già in corso le attività di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti, allo scopo di poter conseguentemente procedere al corretto smaltimento.