AGRICOLTURA & ASTROLOGIA...

lunedì 12 novembre 2018MILANO - Il Gruppo 2003, raggruppamento di scienziati italiani che lavorano in Italia e figurano negli elenchi dei ricercatori più citati al mondo nella letteratura scientifica, ha scritto una lettera al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, per chiedergli ''prendere le distanze'' dal convegno sull'agricoltura biodinamica in programma nell'ateneo il 16 e 17 novembre. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la ''Associazione per l'agricoltura biodinamica'', è infatti dedicato alla pratica, non basata su metodo scientifico, che lega la fertilità del terreno e l'agricoltura all'astrologia. Per questo gli scienziati invitano Resta a intervenire ''a difesa del buon nome dell'istituzione da lei presieduta''. ''Ci stupisce che una sede prestigiosa della scienza e della tecnologia italiana lasci spazio a pratiche esoteriche che nulla hanno di scientifico'' si legge nella lettera del Gruppo, che scrive di avere appreso ''con sconcerto'' del convegno. ''In questo periodo storico in cui la società italiana è attraversata da forti correnti d'opinione di stampo antiscientifico, dai no-vax al negazionismo sulla Xylella, ci sembra importante che almeno gli Atenei diano un segnale di fiducia nella scienza e nel suo metodo'' hanno aggiunto gli scienziati nella loro lettera aperta al rettore.