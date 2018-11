TRUMP: EUROPA PAGHI DIFESA

lunedì 12 novembre 2018WASHINGTON - ''E' ora che questi ricchissimi Paesi paghino gli Stati Uniti per la grande protezione militare che forniscono oppure si proteggano da soli.. E il commercio deve essere LIBERO e GIUSTO!'': così Donald Trump torna all'attacco sul tema della difesa europea all'indomani della sua visita a Parigi in occasione dei 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale. ''Sono appena tornato dalla Francia dove ho avuto buoni risultati dai miei incontri con i Leader Mondiali - ha twittato il presidente degli Stati Uniti - non è mai facile far notare che gli Usa debbono essere trattati in modo equo, cosa che non sta avvenendo, sia per la questione militare che per il commercio. Noi paghiamo AMPIA parte della protezione militare di questi Paesi. Del danaro speso per proteggere altri Paesi, e non riceviamo nulla in cambio, se non Deficit Commerciale e Perdite''. Il presidente Trump, appena giunto a Parigi, ancora prima di arrivare all'Eliseo, aveva attaccato, con parole molto dure, il presidente francese Emmanuel Macron proprio sulla difesa europea.