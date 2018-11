CSU SCONFITTA SEEHOFER MOLLA

lunedì 12 novembre 2018BERLINO - Se come previsto si dimettera' dalla presidenza dell'Unione cristiano-sociale (Csu), il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer lascera' anche l'incarico di governo. E' quanto scrive il quotidiano tedesco ''Bild'', citando fonti della Csu. Rassegnate le dimissioni dalla presidenza della Csu, Seehofer ''potrebbe forse continuare a lavorare ancora per qualche mese'' come ministro dell'Interno prima di lasciare il dicastero. Per il settimanale tedesco ''Die Zeit'', Seehofer si ritirera' dalla presidenza della Csu ''nei prossimi giorni e intende trovare una soluzione amichevole per individuare il suo successore'' alla guida del partito, mantenendo il ministero dell'Interno. Qualora non fosse possibile giungere a un compromesso sul prossimo presidente della Csu, Seehofer lascera' anche l'incarico nel governo federale. Intanto, Edmund Stoiber, presidente della Baviera dal 1993 al 2007 e leader della Csu dal 1999 al 2007, si candida a succedere a Seehofer sia alla guida dell'Unione cristiano-sociale sia al ministero dell'Interno. E' quanto scrive il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', affermando che per Stoiber una separazione degli incarichi ''renderebbe tutto piu' debole''.