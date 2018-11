ITALIANO UCCISO DA ISLAMICO

sabato 10 novembre 2018E' un ristoratore italiano la vittima dell'attacco di venerdi' a Melbourne rivendicato dall'Isis. Sisto Malaspina, 74 anni, nato in Italia ed emigrato in Australia nel 1963, era comproprietario insieme al suo socio Nino Pangrazio di un noto bar sulla Bourke Street - il Pellegrini's Bar - acquistato nel 1974, vicino al Parlamento dello Stato di Victoria. Sisto era diventato un'istituzione nella citta' australiana con il suo caffe' espresso: e' stato ucciso dal trentenne somalo Hassan Khalif Shire Ali che ha aggredito alcuni passanti prima di essere colpito a morte dagli agenti di polizia. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l'aggressore ha prima lanciato la sua auto carica di bombole di gas contro i passanti. Malaspina si e' diretto verso l'auto del somalo dopo che ha preso fuoco quando l'aggressore lo ha pugnalato al petto e per lui non c'e' stato nulla da fare. L'uccisione dell'italiano ha provocato un'ondata di cordoglio nella citta'. Tanti i messaggi e i fiori lasciati davanti al bar che rimarra' con la saracinesca abbassata fino a lunedi'. Tra gli estimatori e gli amici di Malaspina anche l'attore australiano Russell Crowe che su Twitter ha scritto in italiano: ''Sisto, il mio cuore si spezza... Frequento il Pellegrini's dal 1987. Non sono mai stato a Melbourne senza visitare il mio Sisto. Sul muro ci sono gli adesivi e i berretti di South Sydney. Il mio dolce e leale amico, accoltellato in strada da un pazzo. E' cosi' triste''. Sotto shock anche il socio: ''Eravamo partner dal 1974 e prima di allora siamo stati amici per 10 anni. Era sempre sorridente e non abbiamo mai discusso in tutti gli anni che abbiamo lavorato insieme. Sono scioccato'', ha detto commosso''.