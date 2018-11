POLIZIA SCOVA 270 KG. EROINA

giovedì 8 novembre 2018GENOVA - La Polizia di Stato con una complessa e difficile attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha effettuato a Genova il più ingente sequestro di eroina degli ultimi venti anni. L'attività ha tratto origine dalla condivisione di informazioni elaborate dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Mobile di Genova e dello Sco, coadiuvati dal personale delle Agenzie delle Dogane hanno scovato al porto di Genova, anche con l'ausilio di unita' cinofile, 270 chili circa di eroina, occultati in container provenienti dall'Iran. A seguito del sequestro e' stata organizzata ed eseguita la prima consegna controllata transnazionale richiesta dall'Italia, che ha visto, con il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e di Eurojust la collaborazione delle Forze dell'ordine e delle Autorita' giudiziarie di Svizzera, Francia, Belgio ed Olanda, ove si e' conclusa con l'arresto di due cittadini turchi. Uno di loro era stato gia' arrestato in Italia nel 2005 sempre per traffico di stupefacente. Il carico di droga era arrivato a Genova lo scorso 17 ottobre. L'attività di monitoraggio dei container ed il successivo sequestro dello stupefacente sono stati realizzati di concerto con il personale delle Agenzie delle Dogane che ha usato uno speciale scanner di ultima generazione per individuare l'eroina. Le indagini sono in corso per individuare i complici.